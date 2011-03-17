Ученые РАН считают, что возможно сильное землетрясения на Камчатке

Директор Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Соловьев сообщил, что на Камчатке в последнее время была определенная активизация.

По мнению ученого, повышение сейсмической активности на полуострове может говорить о том, что готовится сильное землетрясение. По словам эксперта, с той же долей вероятности толчки в регионе могли наоборот снять физическое напряжение, накопленное в земной коре, передает Интерфакс.



"С другой стороны, если напряжения очень большие накопились, то наоборот эти небольшие съемы напряжения могут говорить о том, что готовится сильное землетрясение", - сказал директор института теории прогноза землетрясений Александр Соловьев.