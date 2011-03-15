Ученые: копировальная техника может спровоцировать рак легких

Специалисты сразу нескольких научных учреждений, занимающихся изучением сердечных и легочных заболеваний, пришли к выводу, что тесное соседство с копировальной техникой может стать причиной развития рака.



Впрочем, речь в исследовании идет не только о раке. Ставшая привычной офисная техника может провоцировать всевозможные сердечные и легочные заболевания. Так, специалисты из университета в Бирмингеме установили, что причиной многих заболеваний становится атмосфера, загрязненная частицами пыли и сажи размерами менее десяти микрон.



"Эти частицы существенно повышают риск респираторных заболеваний, а также способствуют загустению крови", - утверждает профессор медицины Йон Айрес.



Особое внимание ученые обращают на опасность копировальной техники, от которой, по их утверждению, лучше отсесть подальше и отгородиться живыми растениями.