На Земле может появиться новый океан

Ученые установили, что континентальная кора в восточной Африке в районе Эфиопии расходится, что в отдаленном будущем приведет к появлению нового океана.

К образованию нового океана в Эфиопии может привести резкое истончение земной коры. За несколько дней вдоль Восточно-Африканского разлома, обозначающего границы тектонических плит, возникла трещина длиной почти 50 километров и шириной до 7 метров. Ученые считают, что к этому приводят вбросы магмы в толщу земной коры. Вместе с тем, последовательность этих процессов до последнего времени оставалась загадкой.