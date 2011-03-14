Атлантиду нашли в Испании: ее уничтожило разрушительное цунами

Группа ученых утверждает, что легендарная Атлантида была погребена под толщей воды в результате разрушительного цунами, которое тысячи лет назад прокатилось по югу Испании.

Данные, полученные благодаря радару, цифровому картографированию и другим техническим новшествам, позволили специалистам выявить целый город под болотами Дона-Ана-Парка - местечка к северу от Кадиса. Комплекс сооружений выстроен в форме концентрических колец - в точном соответствии с описанием древнегреческого философа Платона, благодаря которому до нас дошли сведения об Атлантиде.

По убеждению представителей исследовательской группы, к гибели Атлантиды привело разрушительное цунами. Важной частью исторической головоломки является повышенный фон метана над древними развалинами. Выброс газа, сообщили ученые, свидетельствует о том, что на этом месте в одночасье погибло огромное число людей.

В академических кругах рассказ об Атлантиде в течение долгих лет считался мифом, легендой, сформировавшейся на основе воспоминаний о какой-то реальной древней катастрофе. Однако до сих пор ни одному исследователю не удавалось представить научному сообществу веских доказательств идентичности своей находки.