В Японии возможно еще одно сильное цунамиопасное землетрясение - ученые

Заведующий лабораторией сейсмологии "Института морской геологии и геофизики" (ИМГиГ) на Сахалине Иван Тихонов считает, что в Японии возможно еще одно сильное цунамиопасное землетрясение.



По данным Ивана Тихонова - доктора физико-математических наук, в течение суток в Японии после главного удара было зарегистрировано в этом районе 170 афтершоков магнитудой от 5 до 7. О своих наблюдениях, которые подтверждают данные И.Тихонова, сообщила и служба Национального центра информации о землетрясениях Геологической службы США, передает Интерфакс.



Российский ученый пояснил далее, что "среди этого огромного количества афтершоков нет землетрясений магнитудой от 7,2 и выше, то есть образовалась "дыра", а так не бывает в природе. Поэтому, думаю, что надо ожидать мощный афтершок магнитудой около 8 и более. Он может произойти через неделю, через месяц, а может и позже", - заявил Иван Тихонов.