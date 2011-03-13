Самолет Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Полет" доставил на аэродром "Юбилейный" космодрома Байконур разгонный блок (РБ) "Фрегат", изготовленный на НПО имени С.А.Лавочкина.

Ракетой-носителем "Союз-ФГ" с разгонным блоком "Фрегат" будут запущены в космос российский аппарат "Канопус-В" и белорусский спутник, космические аппараты предназначены для дистанционного зондирования Земли. Масса каждого космического аппарата составляет около 400 килограмм.

Запуск российского спутника "Канопус-В" и белорусского космического аппарата планируется осуществить в первой половине 2011 года, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.