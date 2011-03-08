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Снотворные препараты ускоряют процесс старения у женщин
8 марта 2011, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Снотворные препараты ускоряют процесс старения у женщин по той причине, что заснув после приема лекарства, человек не спит полноценно. Сон, который достигается при помощи снотворных пилюль, не может быть качественным.
Специалисты из Великобритании провели сследование и определили, что сон, который длится менее пяти часов, увеличивает риск возникновения различных заболеваний, а также ускоряет процесс старения организма.
По даным британский медиков, среди сорока тысяч женщин разного возраста, участующих в исследовании, каждая десятая имееет проблемы со сном. Многие женщина признались, что часто не могут заснуть полчаса и более, в связи с чем принимают снотворные.
Профессор из университета Суррея Сара Альбер пояснила, что люди, постоянно засыпающие при помощи снотворного, занимаются самообманом. Доктор заявила, что сон, вызванный снотворными, не может считаться полноценным.
Руководившая исследованием Сара Арбер считает, что и некоторые мужчины уверены, якобы "настоящие мачо не нуждаются в долгом сне". Множество британцев равняются на экс-премьера Маргарет Тэтчер, которая, как говорят, спала всего четыре часа и чувствовала себя превосходно.
Учёные напоминают, что недосып может привести к нарушению сна и увеличивать риск сердечных заболеваний, возникновения диабета и ожирения.
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