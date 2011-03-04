Вчера, около полуночи по московскому времени, члены объединённого экипажа корабля «Дискавери» STS-133 и Международной космической станции были оповещены о продлении полёта шаттла ещё на одни сутки, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.

По официальной информации НАСА, дополнительный рабочий день необходим для снабжения оборудованием модуля PMM «Леонардо», установленного в прошедшую среду на американском сегменте МКС, а также для укладки отходов и удаляемого оборудования в японский грузовой корабль HTV-2, который в конце марта будет отстыкован от станции и сведён с орбиты.

Теперь расстыковка шаттла с МКС планируется в понедельник, 7 марта, в 15 часов 03 минуты по московскому времени (12:03 GMT), а его приземление – 9 марта в 19 часов 58 минут (16:58 GMT).

"Дискавери" пристыковался к МКС 26 февраля. Основной задачей 12-дневного полета шаттла была доставка на МКС различных грузов.