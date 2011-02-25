Кошки способны управлять своими хозяевами - ученые

Ученые уверены, что кошки оказывают влияние на своих хозяев и прекрасно манипулируют ими. Группа бихевиористов из Венского университета проанализировала поведение 41 кота и их владельцев.



Исследователи определили, что кошки и люди сильно влияют друг на друга. Наибольшее взаимопонимание наблюдалось в отношениях женщин-экстравертов и молодых, активных животных. При этом кошки умело пользуются любовью хозяев, в частности, для того, чтобы получить больше еды.



"Человек и кошка хорошо знают склонности и предпочтения друг друга. Их отношения основаны на взаимном притяжении, простоте взаимодействия, играх, любви и социальной поддержке", – утверждает один из авторов исследования Дороти Грейси.