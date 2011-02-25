В Москве проходит очередной съезд Федерации космонавтики России

В Москве, в Доме культуры Российского государственного социального университета, сегодня проходит очередной, 6-й, съезд Федерации космонавтики России (ФКР). В форуме принимают участие представители Федерального космического агентства, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе Роскосмоса.

На съезде обсуждаются общие вопросы деятельности ФКР, в том числе участие Федерации в подготовке и праздновании 50-летия полета Юрия Гагарина. Стоит отметить, что как в России, так и за рубежом запланировано множество мероприятий, посвященных юбилею первого пилотируемого полета, с участием российских и советских космонавтов.

Как известно, среди основных направлений деятельности Федерации космонавтики России - общественная работа с различными учебными заведениями (школы, интернаты, ВУЗы), пропаганда исторической значимости космонавтики, современных научно-технических достижений. В преддверии знаменательной даты - 12 апреля 2011 года - заслуженные деятели и ветераны отрасли с удовольствием принимают участие в беседах с молодым поколением, которое должно в будущем поддерживать и развивать статус России как космической сверхдержавы.

Об этом напомнил участникам съезда в отчете о деятельности Федерации космонавтики России за период с февраля 2006 года по февраль 2011 года президент ФКР летчик-космонавт дважды Герой Советского Союза В.В.Коваленок.

Кроме того, сегодня в повестке дня заседания: отчет контрольно-ревизионной комиссии (КРК), председателем которой является известный деятель российской космонавтики, «водитель лунохода» В.Г.Довгань; выборы основных руководящих органов ФКР – президента, президиума и КРК; принятие изменений и дополнений в Устав Федерации космонавтики России, присвоение почетных званий Федерации космонавтики России и другие вопросы.

Напомним, что Федерация космонавтики России представляет собой общественный союз общероссийского характера. Организация в своей структуре имеет более 50 региональных филиалов в различных районах РФ.

Членами Федерации космонавтики являются космонавты, заслуженные деятели и ветераны ракетно-космической отрасли. В состав ФКР входит большое количество грамотных специалистов, которые представляют собой очень мощный научно-технические и интеллектуальный потенциал объединения.

Поле деятельности ФКР довольно широко. Так, наиболее одаренные представители молодежи, которые побеждают в различных тематических конкурсах, направляются Федерацией на учебу в отраслевые учебные заведения. ФКР также проводит ознакомительные поездки на Байконур для школьников и студентов. Наблюдая за запуском космических аппаратов, дети получают большой заряд энтузиазма и гордости за свою страну.

Кроме того, Федерация космонавтики России не забывает и о заслуженных ветеранах космической отрасли. Проводятся различные вечера памяти и юбилейные праздники. В среднем ежегодно в рамках работы ФКР проводится 6-7 различных крупных мероприятий.

Благодаря энтузиазму многих людей Федерация продолжает существовать и развиваться.