Похудению помогает страх перед потерей денег

Ученые выявили, что страх перед потерей денег, а именно когда человек оказывается перед фактом угрозы финансового краха, помогает легко похудеть.

Американские ученые из университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге провели эксперимент: 8 месяцев эксперты наблюдали за поведением 57 обеспеченных мужчин и женщин в возрасте от 26 до 58 лет.

По данным исследования, более зависимость между потерей веса и страхом потери денег характерна для женщин. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что практически все дамы, испытывающие страх уменьшением своего бюджета, худели. У мужчин зависимость между денежными средствами и похудением у 12 % добровольцев.

В ходе исследования, участники эксперимента, оказавшиеся перед угрозой банкротства, ограничивали себя в питании и увеличивали физические нагрузки.

Специалисты сейчас выясняют, какие негативные последствия могут быть у худеющих таким образом.