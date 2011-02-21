Ученые: Сильнейшая магнитная буря может обойтись миру в $2 трлн.
21 февраля 2011, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые Ассоциации содействия развитию науки сообщили о том, что усиление солнечной активности, приводящее к мощнейшим магнитным бурям на Земле, может обойтись миру в 2 триллиона долларов.
Ученые заявляют, что Солнце выходит из периода затишья. С момента последней солнечной вспышки, уязвимость мира значительно повысилась. Серию крупных вспышек на Солнце зафиксировали астрономы на прошлой неделе.
Научные институты, наблюдающие за так называемой космической погодой в США, Великобритании и Швеции призвали мир к повышенной готовности.
Руководитель Национального управления океанических и атмосферных исследований США Джейн Любченко отметил, что в настоящее время намного больше технологий уязвимы для солнечных бурь, чем это было 10 лет назад. Вспышки на солнце вызывают электромагнитные колебания в земной атмосфере, которые, в свою очередь, приводят к нарушению работы сотовой связи, коротким замыканиям, сбоям в электронике, используемой в гражданской авиации. Наиболее сильные даже могут на несколько часов вывести из строя спутники на орбите Земли.
По прогнозам ученых, максимум солнечной активности в текущем солнечном цикле придется на 2013 год.
Специалисты считают возможным повторение самого интенсивного в истории наблюдений солнечного шторма, который произошел в 1859 году. Тогда из-за более низкого уровня технологического развития невысокими были и убытки от магнитной бури.