Профессору из Нижнего Новгорода присуждена премия Пифагора
3 ноября 2010, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
Профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (ННГУ) Ярослав Сергеев стал лауреатом престижной международной Премии Пифагора по математике.
Престижная награда будет вручена ученому 5 ноября в итальянском городе Кротоне.
Премия присуждена Сергееву за работы в двух направлениях: параллельные и последовательные методы решения задач глобальной оптимизации, а также за разработку новой арифметики, которая позволяет выполнять вычисления с бесконечно большими и бесконечно малыми величинами. Ученый предложил новый математический язык, который позволяет записывать разные бесконечно большие и бесконечно малые числа.