Профессору из Нижнего Новгорода присуждена премия Пифагора

Профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (ННГУ) Ярослав Сергеев стал лауреатом престижной международной Премии Пифагора по математике.

Престижная награда будет вручена ученому 5 ноября в итальянском городе Кротоне.

Премия присуждена Сергееву за работы в двух направлениях: параллельные и последовательные методы решения задач глобальной оптимизации, а также за разработку новой арифметики, которая позволяет выполнять вычисления с бесконечно большими и бесконечно малыми величинами. Ученый предложил новый математический язык, который позволяет записывать разные бесконечно большие и бесконечно малые числа.