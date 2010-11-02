В Нижегородской детской больнице установили солнечные батареи (ВИДЕО)

В Нижегородской областной детской больнице учатся экономить электроэнергию - установили солнечные батареи на крыше. Эксперимент оказался удачным, теперь больница всегда обеспечена светом и теплом.

Новая энергосберегающая система одновременно преобразует солнечную энергию в тепловую и электрическую. По специальным трубам накопленная энергия поступает в накопительные баки по 250 литров.

"Вот сюда по проводам и поступает энергия. В баках есть спираль, которая нагревается и вода поступает в детский раздаток для мытья посуды", - объясняет телеканалу "Россия 24" механик, показывая систему.

За час солнечные батареи нагревают до 1000 литров воды. Благодаря новой установке больница обеспечена бесплатным освещением за счёт новых солнечных панелей.

Олег Кадников, главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы рассказывает: "Конечно, экономия есть, ведь для больницы установка стала бесплатной".

Срок годности солнечных батарей – 25 лет. Самое главное - работать они будут и приносить экономию и зимой, и летом.