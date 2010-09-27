Роскосмос создаст спутники для исследования природных ресурсов Земли
27 сентября 2010, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Роскосмос выделяет почти 5 миллиардов рублей на спутники для исследования природных ресурсов Земли. Уже объявлен открытый конкурс на создание оптико-электронного космического комплекса.
На сайте Федерального космического агентства опубликована конкурсная документация по очередному открытому конкурсу на право заключения государственного контракта на создание оптико-электронного космического комплекса исследования природных ресурсов Земли и космической системы на его основе в составе двух космических аппаратов.