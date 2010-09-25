Понятие "время" - относительно, Эйнштейн был прав. Ученые экспериментально подтвердили относительность понятия "время". Физики провели сразу несколько опытов, которые подтвердили эффекты, предсказанные Эйнштейном.

Ученые с помощью сверхточных атомных часов выяснили, что жизнь на высоте течет быстрее, чем внизу.

Правда, заметно это только в течение очень длительного срока – нескольких миллиардов лет. Для обычного же человека, прожившего внизу, разница с жителем, скажем, верхних этажей Эмпайр Стэйт Билдинг за 80 лет составит 102 миллионных секунды, передает канал "Россия 24",

Также было доказано экспериментально, что время замедляется при увеличении скорости. Ученые сравнили показатели неподвижно стоявших часов и часов, которые двигались по лаборатории. Время в последних, как выяснилось, замедлилось.

А это значит, что от понятия "абсолютного времени" можно смело отказаться.