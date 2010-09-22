Ученые обнаружили на Большом адронном коллайдере необъяснимое явление

Физики, работающие на Большом адронном коллайдере, впервые после его запуска обнаружили принципиально новый эффект, не предсказанный существующей теорией - среди сотен частиц, рождающихся при столкновениях протонов, были обнаружены пары, движения которых по неизвестной причине связаны друг с другом.

"Это неожиданное для нас явление, которое впервые обнаружено на коллайдере, и теперь мы будем ждать его интерпретации от теоретиков. Не исключено, что мы действительно дошли до того места, откуда "видно" новые явления, которые не так просто понять, и с ростом энергии они будут проявляться все чаще и чаще", - цитирует РИА Новости профессора Владимира Гаврилова, руководителя группы российских физиков из Института теоретической и экспериментальной физики, работающих на детекторе CMS.

Как стало известно, именно на детекторе CMS - одном из четырех главных детекторов коллайдера - были обнаружены эти двухчастичные корреляции.