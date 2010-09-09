Ученые смогли перевести сигналы мозга в слова

Ученые из Университета штата Юта смогли перевести сигналы мозга в слова. Новая разработка американских биоинженеров призвана помочь людям, испытывающим проблемы с речью.

Ожидается также, что это изобретение в дальнейшем сможет послужить основой для прибора, способного читать мысли человека.

В чем суть эксперимента: ученые разместили микроэлектроды на речевых центрах мозга добровольцев, больных эпилепсией, сами датчики не вживлялись в мозг, а прикреплялись к его поверхности. Затем испытуемым предлагалось произнести про себя десять слов: "да", "нет", "горячий", "холодный", "есть", "пить", "здравствуйте", "до свидания", "больше" и "меньше". Пока пациенты выполняли задание, микроэлектроды фиксировали мозговые сигналы и переносили всю информацию в компьютер.

Затем на основе полученных данных ученые определяли, какие слова произносит человек в уме. Оказалось, что компьютер смог распознать сигналы с точность от 76 до 90%: некоторые слова "машина" все же не смогла распознать.

Исследователи верят, что после определенной доработки, новое изобретение будет верным помощником для парализованных людей, испытывающих проблемы с речью.

"Мы и сами были удивлены, когда вся эта система заработала. Мы доказали, что некоторые сигналы действительно можно расшифровать, и надеемся, что в дальнейшем этим устройством смогут воспользоваться парализованные люди", - цитирует РИА Новости высказывание одного из ученых Брэдли Грегера, опубликованное в английском издании The Daily Telegraph.