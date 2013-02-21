Актёр Василий Ливанов добился права единоличной опеки над внучкой Евой

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21 февраля 2013, 12:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В суде завершилось рассмотрение иска актера Василия Ливанова на право единолично воспитывать внучку Еву, мать девочки, Екатерину Ливанову, решением суда отправят на принудительное лечение в наркологическую лечебницу.

Кроме принудительного лечения, суд частично ограничил Екатерину Ливанову в родительских правах, теперь 11-летняя Ева будет проживать с родителями отца.

Ранее Екатерина Ливанова проигнорировала решение Московского городского суда, вынесенное в 2010 году и не прошла обязательное обследование у нарколога и психиатра, которое ей назначил суд. Диагноз "хронический алкоголизм" был поставлен Екатерине Ливановой еще в 2000 году. Истцы - Василий и Елена Ливановы - не намерены препятствовать общению внучки с матерью, но считают, что женщина в интересах ребенка обязана вылечиться от пагубных привычек.

Невестке Василия Ливанова разрешено видеться с дочерью, а отец Евы находится в тюрьме по приговору суда.