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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Комментарии канала "Евроспорт" о Евгении Плющенко изучают в МВД

19 февраля 2013, 13:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Высказывания комментатора канала "Евроспорт" Андрея Журанкова в адрес олимпийского чемпиона Евгения Плющенко изучают эксперты МВД, ранее Плющенко обратился с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела по статье "клевета" в отношении Журанкова.
 
По заявлению Плющенко материалы доследственной проверки переданы из УВД Центрального округа в управление организации дознания ГУ МВД России по Москве, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
 
Андрей  Журанков в ходе доследственной проверки пока не опрашивался.
 
АН публикуют видео комментария Журанкова о Плющенко, Журанков считает, что операции на позвоночнике у Плющенко не было, высказывание комментатора вызвало возмущение фигуриста, его жены Яны Рудковской и поклонников спортсмена.
 

ЕП