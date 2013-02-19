Комментарии канала "Евроспорт" о Евгении Плющенко изучают в МВД
19 февраля 2013, 13:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Высказывания комментатора канала "Евроспорт" Андрея Журанкова в адрес олимпийского чемпиона Евгения Плющенко изучают эксперты МВД, ранее Плющенко обратился с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела по статье "клевета" в отношении Журанкова.
По заявлению Плющенко материалы доследственной проверки переданы из УВД Центрального округа в управление организации дознания ГУ МВД России по Москве, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Андрей Журанков в ходе доследственной проверки пока не опрашивался.
АН публикуют видео комментария Журанкова о Плющенко, Журанков считает, что операции на позвоночнике у Плющенко не было, высказывание комментатора вызвало возмущение фигуриста, его жены Яны Рудковской и поклонников спортсмена.
ЕП