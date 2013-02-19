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19 февраля 2013, 13:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Высказывания комментатора канала "Евроспорт" Андрея Журанкова в адрес олимпийского чемпиона Евгения Плющенко изучают эксперты МВД, ранее Плющенко обратился с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела по статье "клевета" в отношении Журанкова.

По заявлению Плющенко материалы доследственной проверки переданы из УВД Центрального округа в управление организации дознания ГУ МВД России по Москве, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Андрей Журанков в ходе доследственной проверки пока не опрашивался.