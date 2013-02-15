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15 февраля 2013, 17:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Музыкант Юрий Усачев, один из создателей группы "Гости из будущего", арестован в Москве, музыкант с супругой сейчас находятся под арестом за сопротивление, оказанное сотрудникам полиции, находящихся при исполнении, пишут Интернет-СМИ.

ЧП произошло рано утром, когда автомобиль, в котором ехали супруги, был остановлен для проверки документов, когда оказалось, что муж с женой пьяны, инспектор начал составлять протокол.

По данным СМИ, сообщающих о задержании музыканта, Усачев набросился на сотрудника ДПС, у пострадавшего зафиксированы ушибы и ссадины, в крови задержанных было 0,71 промилле алкоголя.