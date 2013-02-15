Развеяны слухи о болезни певицы Ирины Аллегровой

//Слухи, скандалы, сплетни

15 февраля 2013, 12:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Ранее в Интернете обсуждались слухи о болезни певицы Ирины Аллегровой, СМИ писали, что артистка из-за болезни, якобы, отменяла выступления или опаздывала на свои же шоу на пару часов, теперь слухи развеяны.

В соцсети "Вконтакте" сообщается, что Ирина Аллегрова здорова" "Ребят, состояние Ирины Александровны уже в порядке. Все хорошо! Слава Богу! Информация от ее коллектива! Спасибо!", - пишут Аргументы.ком.

Певица ранее сама сообщала, что планировала закончить гастрольную деятельность.