Волочкова рассказала поклонникам о бизнес-отношениях с Вдовиным

Балерина Анастасия ВОЛОЧКОВА выступила во вторник в Южно-Сахалинске, балерину ждал успех и цветы, однако хорошее настроение артистки было омрачнено статьёй, вышедшей на страницах одного из российских СМИ.

В статье говорилось о том, что Волочкова сама брала кредит в банке, чтобы оплатить свадебную церемонию с Игорем Вдовиным и, якобы, Вдовин до сих пор должен балерине крупную сумму.

В своем блоге в Живом Журнале Волочкова назвала эту информацию "мерзкой статьей" и назвала журналистку Алину Красную "сказочницей".

"Уберите от нас свои грязные руки, запачканные репутацией вашей желтой газеты, которой уже давно перестали верить", - пишет Волочкова.Для желающих, балерина решила рассказать все от "первого лица".

"1. В моей команде никогда не было танцора Марата Королева, на которого ссылаются в "газете", поэтому этот источник информации - выдуман, это галлюцинация воспаленного мозга "журналистки" .. Ровно как и все остальные вытекающие отсюда недостоверные факты...

2. Я никогда не брала кредит в банке и не оплачивала свадьбу, никакой повинности Игоря передо мной не существовало и не существует.В каждой семье могут случаться разногласия, и складываться неоднозначные отношения. Но мы вместе воспитываем нашу дочь, и Игорь всегда желанный гость в нашем доме.

3.Тема финансового долга уже не актуальна: между нами есть определенные бизнес-обязательства, но этот вопрос уже нами решен, и пусть он вас больше не тревожит.

Во время того, как я писала эти строки, мне позвонила та самая журналистка, выступающая под псевдонимом Алина Красная.И призналась в том, что писала эту статью, потому что "тема интересная, но ничего не известно, а писать что-то надо..."", - рассказала журналистам Волочкова.

АН напоминают, что ранее в Твиттере Волочкова сама гневно обрушилась на отца своей дочери Ариадны, заявив, что у ее экс-спутника жизни перед ней финансовые обязательства.