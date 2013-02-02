Садальский прокомментировал информацию о бракосочетании Ксении Собчак

Актёр и блогер Станислав Садальский не смог удержаться и не прокомментировать новость о якобы состоявшемся 1 февраля бракосочетании телеведущей Ксении Собчак и актёра Максима Виторгана.

"Очередной пи...@ёшь Ксении - лохи и лохушки повелись!", - так озаглавил Садальский весьма короткий пост-диалог.

"- Стасик, ну ты что глупости спрашиваешь?Не знаешь мою дочку?))))Взяла с дачи накидку с подушки, надела на голову, а журналистам только того и надо. Кстати, она меня ему даже не представила", - такую запись оставил в блоге Садальский, разместив над ней фото Людмилы Нарусовой.