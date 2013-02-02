Анастасия Волочкова продолжает обижаться на Вдовина и обвиняет его в низости

Балерина Анастасия Волочкова продолжает обижаться на Вдовина, артистка продолжает размещать в Твиттере новые записи, посвящённые их личным отношениям и обвиняет отца своей дочери Ариадны в низости.

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Напомним, поводом для ссоры Волочковой и Вдовина стало то, что бывший возлюбленный балерины в Твиттере стал отрицать, то, что подарил балерине платье.

"Огорчил ли ты меня? ДА!!! За что,правда,не понимаю.. За любовь и помощь тебе всегда и при любых обстоятельствах?..", - вопрошает балерина.

Немногим ранее Волочкова написала: "Ты вынуждаешь меня поведать людям истину...Я была черезмерно добра,поддерживая твой ореол и мыльный пузырь..Если ты организовываешь удаление моих твитов в ответ на твою ложь,не предупредив меня-это низость..".

Видимо, публику, уже посвященную в неоднозначные отношения пары, ожидает очередное публичное выяснение отношений Волочковой и Вдовина.