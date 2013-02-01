Надежда Толоконникова попала в тюремную больницу

Участница скандально известной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, отбывающая срок в колонии, попала в больницу несколько дней назад. Она жаловалась на сильную усталость и головные боли.

Об этом в эфире телеканала Дождь сообщила другая участница группы Екатерина Самуцевич.

В больницу Надежда Толоконникова попала несколько дней назад, рассказала Самуцевич. По ее словам, Толоконникова говорила о проблемах со здоровьем, давно, с первых судебных заседаний. В частности, в Таганском суде она жаловалась на сильные головные боли. Однако о том, что Толоконникова была переведена в соседнюю колонию, где находится больница, стало известно только от Самуцевич.

Та не исключила, что Толоконникова могла не говорить о своих проблемах со здоровьем адвокатам, чтобы не спровоцировать администрацию колонии на жесткую реакцию. В то же время Самуцевич отметила, что ей ничего не известно о том, есть ли у Толоконниковой какие-то конфликты с администрацией.

"АН" писали, что Надежда Толоконникова, как и Мария Алехина, была приговорена к двум годам лишения свободы за выступление в храме Христа Спасителя.