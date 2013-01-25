Волочкова оставила без комментариев просьбу Вдовина оставить его в покое (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова оставила без комментариев просьбу отца своей дочери Ариадны Игоря Вдовина оставить его в покое, напомним, бывшие возлюбленные обменялись репликами в Твиттере, подогрев интерес публики к своим отношениям.

После церемонии бракосочетания Вдовин и Волочкова, как оказалось, официально не регистрировавшие свои отношения, стали родителями дочери, после чего разошлись.

Иногда Волочкова вспоминает о бывшем спутнике жизни, говоря, что у них дружеские отношения, сегодня утром в Твиттере Волочкова поблагодарила Вдовина за платье, якобы ей подаренное.









Волочкова, по словам Вдовина, что-то перепутала. Балерина не помнит, кто подарил ей этот наряд?

Однако Игорь Вдовин буквально через полчаса ответил Волочковой, что он не дарил ей платья и попросил оставить его в покое. После этого в Твиттере Волочковой появился ряд записей и фото, но ни одна их них не связана с утренней репликой отца её дочки.









"Найдите меня в этом море цветов!!!Спасибо,Друзья!", - оптимистично подписала Волочкова этот снимок. Вчера Волочкова отметила в узком кругу свой день рождения.









"Счастье-это цветы и любовь!", - подписано очередное фото Волочковой.