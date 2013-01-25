Вдовин ответил Волочковой, поблагодарившей его за платье

Игорь Вдовин ответил балерине Анастасии Волочковой, поблагодарившей его немногим ранее в Твиттере за платье "необыкновенной красоты", напомним, от Игоря Вдовина Волочкова родила дочь Ариадну.

Буквально пять минут назал в Твиттере Вдовина появился ответ Волочковой: "ты что ты путаешь! И достаточно уже спектаклей и шоу!", - написал Вдовин (орфография автора сохранена - ред.).

Перепутала ли Анастасия имя дарителя платья или умышленно поблагодарила Вдовина открыто за подарок - поклонники балерины узнают, видимо, позже.