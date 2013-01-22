Ксения Собчак рассказала о том, что Хабенский "не один"
22 января 2013, 11:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Телеведущая Ксения Собчак немного приоткрыла завесу тайны, окутавшей личную жизнь актёра Константина Хабенского, в своём блоге Собчак написала, что одном из мероприятий Хабенский посетил "не один", а в компании его девушки.
Хабенский, отметивший очередной день рождения 11 января, состоял в браке с журналисткой одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасией Смирновой, супруга актёра скончалась 1 декабря 2008 года в Лос-Анджелесе.