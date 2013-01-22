Телеведущая Ксения Собчак немного приоткрыла завесу тайны, окутавшей личную жизнь актёра Константина Хабенского, в своём блоге Собчак написала, что одном из мероприятий Хабенский посетил "не один", а в компании его девушки.

Хабенский, отметивший очередной день рождения 11 января, состоял в браке с журналисткой одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасией Смирновой, супруга актёра скончалась 1 декабря 2008 года в Лос-Анджелесе.

С тех пор личная жизнь Хабенского стала табу для журналистов, актёр никогда не распространяется на вопросы СМИ на данную тему.

Однако актёра неоднократно видели в компании актрисы Ольги Литвиновой, и вот теперь буквально несколько слов о личной жизни Хабенского в Твиттере написала телеведущая Ксения Собчак.

"Сижу на одном веселом празднике с Хабенским. По просьбе его девушки пишу-он не один:)" - рассказала в Твиттере Ксения Собчак.