Молодые родители Феофилактова и Гусев приняли участие в фотосессии

Сегодня в семье супругов-участников скандального телепроекта "Дом-2", Евгении Феофилактовой и Антона Гусева, ставшего в декабре родителями сына, названного Даниэелем, приняли участие в фотосессии.

О фотосессии в Твиттере сообщил Антон Гусев, накануне он написал:" Завтра к нам приедет журнал ДД,будут делать фотосессию".