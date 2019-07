Известная телеведущая Лера Кудрявцева призвала: "С любимыми не расставайтесь!". Теледива попросила людей, делать всё для того, чтобы их любимые и близкие никогда не оставались в одиночестве.

У Леры Кудрявцевой и певца Сергея Лазарева, как считали папарацци, был продолжительный любовный роман. Но в 2012 году они публично объявили о расставании, о том, что они больше не пара.

Говорят, Кудрявцева сейчас счастлива с новым возлюбленным, молодым спортсменом.

Но, как передает корреспондент портала argumentiru.com, во время записи "Песни года-2012" после исполнения Сергеем Лазаревым песни "Take it of", ставшей популярной в ушедшем 2012-м году, Лера Кудрявцева и произнесла заветные слова: "С любимыми не расставайтесь".