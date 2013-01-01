Ксения Бородина поделилась фото с новогодней вечеринки

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина поделилась в Твиттере фотографиями с семейной новогодней вечеринки, представ в платье цвета фуксии классического покроя, Бородина поздравила своих читателей с наступающим годом Змеи.

"Ну что мои дорогие! С Наступающим 2013 годом!!!! Спасибо за еще один год проведенный вместе с моими тви-друзьями", - написала Бородина.

Ксения Бородина с дочкой Марусей, фото из блога Бородиной.

Фото из блога Бородиной.