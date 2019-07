В третий брак вступил 86-летний основатель Playboy Хью Хефнер, о женитьбе сам плейбой сообщил в Твиттере, добавив фото с церемонии, избранницей Хефнера стала 26-летняя модель Кристал Харрис, с которой уже как-то срывалась помолвка из-за ссоры парочки.

"Crystal & I married on New Year's Eve in the Mansion with Keith as my Best Man. Love that girl", - написал Хефнер в Твиттере.

Брак Хефнера и Харрис зарегистрирован 31 декабря, сообщение о женитьбе Хью разместил в Твиттере 1 января.

За долгую и яркую жизнь Хью Хефнер был дважды женат, брак с Харрис - третий.После регистрации брака Кристал взяла знаменитую фамилию мужа - Хефнер.