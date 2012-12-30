Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области направило в суд дело Анастасии Дашко, бывшей участницы скандального телепроекта "Дома-2", Дашко обвиняется в мошенничестве, подсудимой грозит до 10 лет тюрьмы, пишут СМИ.

В рамках расследования уголовного дела в отношении Насти Дашко, установлено 11 эпизодов мошенничества, потерпевшим нанесен ущерб в сумму почти три миллиона рублей.