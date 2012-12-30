Очевидцы рассказали о Константине Меладзе как о водителе

Сын знаменитой певицы Софии Ротару Руслан рассказал о Константине Меладзе как о водителе. По словам Руслана, продюсер - очень внимательный и аккуратный водитель. Меладзе предпочитал ездить медленно, но безопасно.

Все, кто лично знаком с Константином Меладзе, взволнованы инцидентом, который произошел под Киевом. Музыкант, управляя автомобилем "Лексус", сбил молодую женщину Анну Пищало, которая сразу скончалась от полученных травм.

Сын Софии Ротару рассказал, как замечал Меладзе, что он плетется на дороге. Но Константин отвечал: "Нет, будем ехать медленно, но безопасно", передает 7d.org.ua. Руслан считает, что в тот день была "плохая видимость, дорога скользкая".

Звезды украинского и российского шоу-бизнеса соболезнуют родственникам погибшей женщины. У сбитой продюсером Константином Меладзе на трассе Киев-Обухов, остались двое детей - двух и шести лет.

Артисты считают, что то, что произошло с Константином - ужасно. Телеведущая Анфиса Чехова: "Безумно жалко сбитую девушку, жалко Костю Меладзе! Ужасно попасть в такую ситуацию. Неосторожность – это когда один миг, и ничего нельзя изменить".

Напомним, Константин Меладзе проходит по делу свидетелем.