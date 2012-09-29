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29 сентября 2012, 22:43 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Ростове-на-Дону верующие потребовали запретить рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда". По их мнению, образ Спасителя в ней передан искаженно. Об этом говорится в заявлении, отправленном в филармонию, на сцене которой должен был пройти мюзикл, в прокуратуру и в приемную омбудсмена.

В настоящее время проводится проверка, на время которой продажу билетов приостановили, передает телеканал "Россия 24". Постановку в исполнении питерской труппы в городе ждали 18 октября.

Опера в Ростове-на-Дону должна была быть показана в пятый раз, и раньше никаких возмущений не было.