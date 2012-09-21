Озвучен рейтинг самых надоевших российских звёзд

Одно из российских изданий, изучив содержание форумов на своем сайте, озвучило список самых надоевших медиа-персон российского шоу-бизнеса. Женскую десятку возглавила балерина Анастасия Волочкова, а лидером среди мужчин стал певец Стас Михайлов.

Данный антирейтинг опубликовала «Экспресс-газета». В результате сплетен, скандалов, череды фотографий и разборок друг с другом многие российские артисты стали вызывать у миллионов людей чувство глубокого раздражения.

Антирейтинг ЭГ.