Сын актера Дмитрия Певцова Даниил по-прежнему находится в реанимации

Сына актера Дмитрия Певцова Даниил, упавший с высоты третьего этажа в субботу, находится в нейрореанимации Боткинской больницы, у Даниила после падения обнаружена травма основания черепа и ряд других травм.

Даниил Певцов был госпитализирован в субботу утром, проведено хирургическое вмешательство, однако состояние Певцова оценивается, как тяжелое.

Даниил Певцов родился 5 июня 1990 года в Москве.