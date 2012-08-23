Отказ в прокате в России фильма сербского режиссёра Майи Милош "Клип"связан с тем, что в некоторых порнографических сценах в этом фильме участвуют подростки, объяснили в четверг в министерстве культуры РФ.

Представители Киносоюза собираются оспорить это решение в суде, сообщило "Эхо Москвы". В Союзе утверждают, что Минкультуры не имело право отказывать фильму в прокате.