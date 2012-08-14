Эвелина Бледанс призналась, что рождение сына Семена перевернуло всю ее жизнь

1 апреля 43-летняя актриса Эвелина Бледанс стала мамой во второй раз, у нее родился сын Семён с диагнозом - синдром Дауна. Эвелина и ее супруг Александр любят ребенка и поделились этим в программе "Путь говорят".

"Это наш ребенок. Мы будет его любить, даже если он будет драконом или пингвином с красным клювом", – в один голос говорят Эвелина и Александр. "Я всю жизнь хотела быть особенной, не такой как все. И Бог послал мне особенного ребенка", - говорит актриса.

Рождение Семена, по словам Эвелины, полностью перевернуло всю ее жизнь и изменило ценности.

Как стало известно в студии "Пусть говорят", мама Александра Семина - мужа Эвелины - работала с детьми с синдромом Дауна, и он сам много времени проводил в интернате, общаясь с такими малышами и боялся, что его ребенок может родиться с подобными отклонениями.

- Появление на свет какого-то нездорового ребенка было самым большим моим страхом. Я не знал, как справлюсь с этим. И видите, как получилось: именно то, чего я больше всего боялся, случилось со мной. Поэтому мы те самые родители, которые понимают, что их страх стал их собственным счастьем. И рецепт этого счастья мы знаем — это любовь без условий. У настоящей любви их не бывает. Мы же не можем любить только отличников. И я сказал, что какой бы ни был ребенок - дракон, трансформер, Дональд Дак, - мы будем его оставлять, - рассказал Александр Семин.

Отметим, что Эвелина Бледанс завела для сына аккаунт в Твиттере, где публикует фото малыша и делится новостями.

Рождение Семёна изменило жизнь и ценности Эвелины Бледанс.