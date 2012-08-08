Волочкова будет и дальше делиться с поклонниками добром и эмоциями - ФОТО

В своем интернет-блоге балерина Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам и комментаторам, высказав мнение, что на ее блоге не стоит обсуждать личную жизнь артистки: отношения Волочковой с мамой, дочкой Ариадной и мужчинами.

В который раз посредством Интернета Волочкова пытается наладить диалог с аудиторией блога. Балерина не хочет, чтобы в блоге комментаторы обсуждали ее личную жизнь и обвиняли в рекламе некоторых оздоровительных центров и отелей.

"Люди, читатели, комментаторы.

Я читаю все комментарии, которые Вы оставляете.

Хочу выразить благодарность всем, кто пишет теплые слова в мой адрес, моей семье и моему коллективу. Это очень приятно.

Но… я не понимаю.

Зачем вы заходите на мою страницу, если я вам не приятна?

Зачем Вы читаете мои блоги, если считаете, что тексты написаны неграмотно и коряво?

Зачем рассматриваете фото, если вам не нравятся мои изображения?

Как люди, которые ни разу не были на моем шоу, считают вправе обливать грязью мое творчество?

Вы считаете, что можете осуждать мою личную жизнь: мои отношения с мамой, дочерью, мужчинами.

Я с этим не согласна.

Мне казалось, что если я заведу это интернет пространство, у меня появится возможность из первых уст делиться с теми, кому я интересна, своими впечатлениями и эмоциями. Посмотрите мои блоги. Практически всегда они полны позитива и добра.

Вы обвиняете меня в РЕКЛАМЩИНЕ. Очень жаль.

Только так я могу рассказать вам о тех местах, в которых я бывала, и которые мне действительно понравились.

Знаю, что меня читают совершенно разные люди. Поэтому я уверена, что для одних будет интересна информация про мой отдых на Мальдивах или в Греции, а для других полезной информацией будет, где остановиться в Анапе. Конечно, я сейчас утрирую, но ведь именно так происходит общение между людьми. Разве вы, встретившись со своими друзьями или знакомыми, не рассказываете им свои впечатления? Вы не даете адрес сайта или телефон, который заинтересовал вашего собеседника?

Я очень открытый человек. Я хочу, и буду делиться с моими поклонниками добром и положительными эмоциями. Если вам не нравится, не читайте.

И еще, уважаемые комментаторы моих блогов, у меня к вам маленькая просьба, не нужно выяснять отношения между собой на моем небольшом, но личном, интернет-пространстве.

Спасибо за понимание."

Интересно, что обсуждение своей личной жизни в ее блоге Анастасия Волчкова считает некорректным, тогда зачем и для чего она выкладывала в Сеть ряд откровенных ( и не очень ) фото и видео? Чтобы поклонники посмотрели и помолчали?

Одно из самых последних фото-свидетельств бурной личной жизни балерины Волочковой...

... и ещё одно.