"Дом-2" лишился ещё одной пары - с проекта ушли Самсонов и Карякина

12 августа в эфире ТНТ можно будет посмотреть выпуск "Дома-2", на съемках которого проект покинули Алексей Самсонов и его возлюбленная Элина Карякина, парочка покинула "Дом-2" после драки.

Предтечей скандала стало то, что на Леру Кашубину вышел некий человек, у которого имелся компромат на Карякину.

Мужчина даже явился на лобное место, чтобы рассказать о Карякиной, но Алексей Самсонов пнул этого парня в ухо, а потом стал его душить.

Участники "Дома-2" за потасовку Алексея выгнали с проекта, за ним ушла и Элина Карякина. О всех этих псевдодраматических событиях рассказала, как всегда Ирина Агибалова: "Сегодня лобное было страшным! К нам на проект пришел молодой человек, который дружил больше года с Элиной Карякиной, он рассказал некоторые факты из жизни девушки, которые не понравились Алексею Самсонову и он прямо на лобном налетел на парня и ударил его сначала ногой по голове, потом придушил удушающим приемом. Три человека пытались его остановить (Пынзарь С., Джеймс, Барзиков), но все тщетно. Леша раскидал их и никто не мог его остановить. Только крик ведущей заставил его отпустить парня и уйти с лобного".