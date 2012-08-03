Волочкова продолжает рекламировать в блоге массажный салон

Анастасия Волочкова рассказала в блоге, что после ДТП, в которое она попала около месяца назад, чувствует себя полностью восстановившейся.Своей хорошей форме Волочкова обязана семье, поклонникам и массажному салону.

Уже не в первый раз Волочкова рассказывает аудитории своего блога о салоне, клиенткой которого она является. В блоге балерина упоминает процедуры и новое оборудование массажного салона, при этом упоминая и название салона и его телефон, отрицая, что получает деньги за рекламу заведения.