Ксения Собчак очень хороша в свадебном платье и фате - ФОТО

Ксения Собчак, примкнувшая не так давно к рядам российской оппозиции, снова заинтриговала своих подписчиков в Твиттере, разместив в блоге фото в подвенечном платье и фате, не забыв о еще более интригующей подписи к фото.

"У меня сегодня важное событие. Поздравьте меня" ,- подписала фотографию Ксения Собак, несколькими днями ранее сокрушавшаяся, что у нее нет мужа.