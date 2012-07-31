Хочешь пить пиво на работе? Стань чиновником!

Премьер-министр Николай Азаров де-юре не имеет права употреблять пиво на работе, но де-факто может. Об этом во вторник заявил вице-спикер Верховной рады Николай Томенко, получив ответ на свое обращение к начальнику Главного управления МВД в Киеве, передают «Аргументы Недели-Крым».

В обращении вице-спикер просил принять меры для наложения штрафа на Азарова за публичное нарушение требований закона о запрете потребления пива в помещениях органов государственной власти.

По убеждению Томенко, учитывая высокий государственный статус нарушителя, обоснованным было бы применение к нему максимального штрафа в размере 85 гривен.

«Как ответил начальник главного управления МВД в Киеве, что действительно употребление пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве (на рабочих местах, в помещениях и на территории предприятий, учреждений, организаций) или пребывание на работе в нетрезвом состоянии регулируется статьей 179 КУпАП, а следовательно запрещено», - сказал Томенко.

Вместе с тем в МВД отметили, что для того, чтобы доказать это правонарушение и привлечь лицо к административной ответственности необходимо составить соответствующий протокол.

«Поскольку такой протокол не составляли, то руководители МВД проинформировали, что они отказываются оштрафовать Азарова за административное нарушение», - подытожил Томенко.