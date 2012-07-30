Госдума не будет расследовать обвинения Навального против главы СКР
30 июля 2012, 21:45 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что не считает нужным создавать парламентскую комиссию по расследованию заявлений оппозиционного блогера Алексея Навального в отношении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Об этом в понедельник сообщил официальный сайт Единой России".
"АН" писали, что ранее Навальный опубликовал в своем блоге обращение к президенту РФ с просьбой проверить информацию о том, что, что Бастрыкин учредил вместе с женой компанию в Чехии и имеет вид на жительство в этой стране. Глава Следственного комитета России эту информацию опроверг. А пресс-секретарь Путина сообщил, что Администрация президента не будет отвечать официально на каждый пост в Интернета.
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