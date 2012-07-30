Обвинение Навальному по делу о мошенничестве предъявят завтра. ВИДЕО

Обвинения оппозиционеру и основателю Фонда по борьбе с коррупцией "РосПил" Алексею Навальному в рамках уголовного дела о мошенничестве без корысти на предприятии "Кировлес" будут предъявлены во вторник в 11 часов утра.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Анна Ведута в своем микроблоге в Twitter.

"АН" писали, что после вынесения приговора Навальный может стать невыездным.

Напомним, Навального подозревают в том, что он, работая советником губернатора Кировской области на общественных началах, в 2009 году якобы убедил гендиректора "Кировлеса" подписать невыгодный договор, в результате чего предприятие потерпело убытки на сумму больше миллиона рублей.

На прошлой неделе Алексей Навальный в своем живом журнале написал о том, что глава Следственного комитета имеет вид на жительство в Чехии и у него есть бизнес в этой стране.