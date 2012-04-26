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26 апреля 2012, 07:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве солист группы "Премьер-министр" Василий Киреев стал жертвой разбойного нападения. Накануне около шести часов утра музыкант поехал на Курский вокзал, встретить своего знакомого.

Перед этим Киреев засиделся допоздна с друзьями в ресторане, поэтому садиться за руль "пемьер-министр" не рискнул. Певец поймал первую попавшуюся машину и попросил водителя довезти его до вокзала.

Проехав некоторое расстояние, водитель рассмотрел в руках у Василия айфон, и очевидно, положил на него глаз. Он резко остановил автомобиль и брызнул Кирееву в лицо перцовым баллончиком.Василий даже не успел открыть глаза, как злоумышленник начал избивать его битой. Преступник вытащил молодого человека из машины. "Бил с такой силой, что сломал биту мне об голову. Оказавшись на улице, я кинулся на капот машины, чтобы помешать ему уехать, и он ещё метров сто проехал, пытаясь меня скинуть", - рассказал сам артист.

Музыкант кричал и пытался привлечь внимание редких прохожих и проезжающих мимо автомобилей, но помощи так и не дождался. Оказавшись без телефона и денег, лицо в крови, Киреев зашел в магазин и попросил продавца позвонить жене. Медики наложили Василию на голову три шва, у него подозревают сотрясение мозга. К счастью, лицо пострадало не сильно."Премьер-министр" надеется, что личность водителя удастся установить и он ответит за совершённое преступление.