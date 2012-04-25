Антон Астахов, сын уполномоченного по правам ребенка, лишился прав за пьяное ДТП

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25 апреля 2012, 17:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта 1001tema.ru

Столичные полицейские направили в суд дело по факту ДТП в минувшую субботу в центре Москвы, устроенного в нетрезвом виде Антоном Астаховым - старшим сыном уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Астахова.

Антон Астахов 1988 года рождения, находясь за рулем BMW, 21 апреля 2012 г. врезался на Тверской в автомобиль Toyota. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Полицейские составили протокол и изъяли права.

Материалы по факту аварии направлены в суд. В пресс-службе столичной полиции эту информацию никак не комментируют.