Сын экс-начальника траспортной полиции, арестованного за аферу, уже не прокурор

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25 апреля 2012, 16:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта img.rian.ru

Сергей Сандрукян, сын экс-сотрудника МВД России, задержанного по делу о мошенничестве при получении $900 тысяч, уже не работает в прокуратуре Москвы, сообщила в среду официальный представитель ведомства Валентина Титова.

"Сергей Сандрукян действительно работал у нас в должности прокурора одного из отделов. В настоящее время в прокуратуре города он не работает", - сказала Титова, передает РИА Новости.

"АН" писали, что накануне Мещанский суд Москвы санкционировал арест Эдуарда Сандрукяна, которого подозревают в мошенничестве.

Напомним, во вторник официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил о том, что Сандрукян-старший был начальником следственного управления управления на транспорте (УТ) МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО). По словам Маркина, операция по поимке задержанного прошла 22 апреля в выставочно-торговом центре "Крокус Сити Молл" в Москве при получении $900 тыс.

Следствие ранее возбудило в связи с предполагаемой аферой Сандрукяна-старшего уголовное дело о мошенничестве (максимальная санкция - десять лет заключения). Суть преступления не уточняется.

В пресс-службе управления на транспорте УТМВД по ЦФО сообщали, что Сандрукян-старший не прошел переаттестацию и поэтому в последнее время не занимал никаких постов в управлении.